კარგი ადგილი იქნება დაივინგისთვის – რეზნიკოვი Москва-ს ჩაძირვაზე

უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი აცხადებს, რომ ადგილი, სადაც რუსული სარაკეტო კრეისერი Москва ჩაიძირა, კარგი ადგილი იქნება დაივინგისათვის.

„რუსული ფლოტის „ფლაგმანი“ კარგი ადგილია დაივინგისათვის. კიდევ ერთი სადაივინგე ადგილი გაგვიჩნდა შავ ზღვაში. აუცილებლად ვეწვევი ჩაძირულ ხომალდს ომში გამარჯვების შემდეგ“, – წერს ოლექსი რეზნიკოვი ტვიტერზე.

A “flagship” russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 15, 2022