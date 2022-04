უკრაინის რადამ რუსეთის ქმედებები გენოციდად აღიარა

უკრაინის უმაღლესი რადის თავმჯდომარის, რუსლან სტეფანჩუკის ცნობით, უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის ქმედებები უკრაინელი ერის გენოციდად აღიარა.

The Verkhovna Rada of Ukraine recognized the actions of the Russian Federation as genocide of the Ukrainian Nation

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) April 14, 2022