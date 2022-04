უკრაინის მთავრობა გმობს „არჩევნებს“ სამხრეთ ოსეთში

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება დე ფაქტო არჩევნებს სამხრეთ ოსეთში და მკაცრად გმობს მას.

უკრაინის საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ „არჩევნები“ მიზნად ისახავს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციის ლეგიტიმაციას.

We condemn Russia for organizing unlawful elections in the occupied parts of Georgia. They will have no legal implications. We believe severe sanctions on Russia and their strict implementation will advance the restoration of the territorial integrity of both Georgia and Ukraine.

