დაბომბვა ლუცკსა და დნიპროში – რა მოხდა გასულ ღამეს უკრაინაში

გასული ღამის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის რამდენიმე ქალაქი დაბომბა. მათ შორის, იერიში მიიტანეს ისეთ დასახლებებზე, რომლებშიც საომარი მოქმედებები ამ დრომდე არ ყოფილა.

როგორც BBC წერს, დაბომბვას დნიპროში სულ მცირე ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. უკრაინული მხარის განცხადებით, დაბომბვა ადგილობრივი დროით 6:10 საათზე დაიწყო. ჭურვები საბავშვო ბაღს, საცხოვრებელ სახლს და ფეხსაცმელების ფაბრიკას მოხვდა, რასაც ხანძარი მოჰყვა.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.

Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T

