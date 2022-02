პოლონეთი და ჩეხეთი რუსულ ავიაკომპანიებს საჰაერო სივრცეს უკეტავენ

პოლონეთი და ჩეხეთი რუსული ავიაკომპანიებისთვის საჰაერო სივრცის ჩაკეტვას გეგმავენ.

პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მატეუშ მორავეცკი აცხადებს, რომ მინისტრთა კაბინეტი ამზადებს რეზოლუციას, რომლის მიზანიც იქნება პოლონეთის მიერ რუსული ავიაკომპანიებისთვის საჰაერო სივრცის ჩაკეტვა.

ეს პოლონეთის მიერ მიღებული ერთ-ერთი საპასუხო ზომაა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის გამო.

ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებს მიღებას გეგმავს ჩეხეთის მთავრობა.

ჩეხი ჟურნალისტი, ფილიპ ჰორკი ტვიტერზე მთავრობის ბრიფინგის შემდეგ წერს, რომ მთავრობა გეგმავს:

#UPDATE from Govt briefing:

– #CzechRepublic to send Ukraine fuel, blood, blood plasma

– made steps to fight 🇷🇺 disinfo

– considering to close our airspace for some 🇷🇺 companies

– officially stop issuing visa for 🇷🇺 citizens except “humanitarian cases”

— Filip Horký (@FilipHorky) February 25, 2022