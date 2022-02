უკრაინაში საომარო მოქმედებები დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს – ილია II

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია II უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება:

„უკრაინაში საომარი მოქმედებები რაც შეიძლება მალე უნდა შეწყდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი მსოფლიო ტრაგედიად გადაიქცევა“, – წერს ილია II ტვიტერზე.

The hostilities in #Ukraine must be stopped as soon as possible; otherwise, they will develop into a world tragedy!

— Patriarch Ilia II (@patriarchGEO) February 24, 2022