შეგვიძლია, კუდით ქვა ვასროლინოთ, როგორც ყირიმის ომისას – ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი პუტინზე

გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მდივანი ბენ უოლესი, რომელიც შოტლანდიის გვარდიის ყოფილი ოფიცერია, ამბობს, რომ ვლადიმერ პუტინი უკრაინის საკითხში მეფე ნიკოლოზ I-ის შეცდომას იმეორებს.

BBC-ის ცნობით, უოლესმა ვლადიმერ პუტინი ყირიმის ომის დროს იმპერატორ ნიკოლოზ I-ს (რომანოვს) შეადარა და თქვა, რომ პუტინმა მსგავსი შეცდომა დაუშვა, – შეცდომა, რომ მოკავშირეების გარეშეა.

ყირიმის ომი 1853-56 წლებში მიმდინარეობდა რუსეთის იმპერიასა და ოსმალეთის იმპერიას შორის, რომელთანაც ალიანსში იყვნენ გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი და სარდინია. ომი რუსეთის მარცხით დასრულდა.

უოლესმა განაცხადა, რომ გაერთიანებულ სამეფოს 1000 ჯარისკაცი ჰყავს გამზადებული საჭიროების შემთხვევაში კრიზისზე საპასუხოდ და დასძინა:

Vladimir Putin has gone “full tonto”, the Defence Secretary has suggested following the latest escalation in the Ukraine crisis pic.twitter.com/uggmxbeYk4

— PA Media (@PA) February 23, 2022