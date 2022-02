საქართველო კატეგორიულად გმობს რუსეთის მიერ დონეცკის და ლუგანსკის “აღიარებას” – ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანის “რესპუბლიკების” ცნობას და განაცხადა, რომ საქართველო კატეგორიულად გმობს რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ მან Twitter-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა.

“საქართველო კატეგორიულად გმობს რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების “აღიარებას”, რომლითაც [რუსეთი] იმეორებს სცენარს, რამაც ჩვენი ქვეყნის 20%-ის ოკუპაცია გამოიწვია.

საქართველო თქვენ გვერდით დგას, პრეზიდენტო ზელენსკი, და მხარს უჭერს ევროკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობასა და მშვიდობას”, – წერს ზურაბიშვილი.

🇬🇪 strongly condemns Russia’s « recognition » of 🇺🇦Ukraines’s Donetsk and Lugansk regions, repeating the scenario that led to the occupation of 20% of our territory. 🇬🇪stands by you Pdt Zelensky and in support of🇺🇦 ‘s territorial integrity and peace.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 21, 2022