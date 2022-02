ევროპარლამენტი საქართველო-უკრაინის ევროპული პერსპექტივის აღიარების მოწოდებით გამოდის

ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის (CFSP) განხორციელების ყოველწლიური ანგარიშზე დაყრდნობით.

რეზოლუციით ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს და წევრ სახელმწიფოებს, აღიარონ საქართველოს და უკრაინის ევროპული პერსპექტივა. რეზოლუციის ტექსტში შესაბამისი შესწორება ევროპარლამენტარ ანა ფოტიგას ინიციატივით შევიდა. შედეგად, რეზოლუცია:

„იმეორებს, რომ საქართველოსა და უკრაინას აქვთ ევროპული პერსპექტივა ევროკავშირის ხელშეკრულების 49-ე მუხლის შესაბამისად და შეუძლიათ, განაცხადი გააკეთონ ევროკავშირის წევრობაზე იმ პირობით, რომ ისინი დაიცვან კოპენჰაგენის ყველა კრიტერიუმს და დემოკრატიის პრინციპებს, პატივს სცემენ ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ადამიანის უფლებებს, უმცირესობათა უფლებებს და დაიცვას კანონის უზენაესობას; ამიტომ, მოუწოდებს ევროკავშირს და მის წევრ ქვეყნებს, აღიარონ საქართველოსა და უკრაინის ევროპული პერსპექტივა, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის და წარმოადგენს მამოძრავებელ ძალას, რომ მათ გააგრძელონ შიდა რეფორმები“.

My amendment to #CFSP🇪🇺 report on Georgia’s and Ukraine’s European perspective has been adopted today.

Happy #UnityDay, Ukraine🇺🇦!#Sakartvelo🇬🇪! pic.twitter.com/wrycNh5iSn

— Anna Fotyga Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) February 16, 2022