ზურაბიშვილმა და ანჯეი დუდამ სოლიდარობა გამოუცხადეს უკრაინას

საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტები, სალომე ზურაბიშვილი და ანჯეი დუდა სოლიდარობას უცხადებენ უკრაინას.

პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ, რომელიც ხუთშაბათ საღამოს თბილისში ტრანზიტული ვიზიტით იმყოფებოდა (იგი პეკინისკენ მიემგზავრებოდა), პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა.

პრეზიდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს უკრაინას, ხაზი გაუსვეს სიტუაციის დეესკალაციის საჭიროებას და მადლობა გადაუხადეს ერთმანეთს გაცვლილი ინფორმაციისათვის.

President of Georgia and @prezydentpl @AndrzejDuda expressing their solidarity with #Ukraine pic.twitter.com/31TDDaycNK

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 3, 2022