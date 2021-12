აღარანაირი დათმობა რუსეთთან! – ლინკევიჩუსი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გაუქმებასთან დაკავშირებით რუსეთის განცხადებას ეხმაურება. ლინკევიჩუსის თქმით, რუსეთთან აღარანიარი დათმობა უნდა იყოს.

„2008 წელს ნატო-ს სამიტზე ბუქარესტში ჩვენ ვერ დავარწმუნეთ მოკავშირეები, რომ უკრაინასა და საქართველოსთვის მაპი მიგვენიჭებინა. ოპონენტები ამტკიცებდნენ, რომ ეს რუსეთის პროვოცირებას გამოიწვევდა. პროვოცირება პირიქით მოხდა – მან მოახდინა საქართველოს 20%-ის ოკუპაცია, დაიკავა ყირიმი და ახლა კიდევ უფრო მეტს ითხოვს. აღარანაირი დათმობა!“ – წერს ლინკევიჩუსი ტვიტერზე.

In 2008 at #NATO Summit in Bucharest we failed to persuade Allies to grant #Ukraine and #Georgia MAP. Opponents have argued that this will provoke #Russia. It was provoked the contrary- occupied 20% of Georgia, captured Crimea and now demanding even more. No more concessions!

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 11, 2021