სააკაშვილის საკითხზე ზელენსკი ღარიბაშვილს ესაუბრა

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სატელეფონო საუბარში ირაკლი ღარიბაშვილს სთხოვა საპყრობილეში მყოფ მიხეილ სააკაშვილთან მისი დედა, ნათესავები და უკრაინელი ექიმები შეუშვან.

ზელენსკიმ ღარიბაშვილთან სატელეფონო საუბარზე ინფორმაცია საკუთარი ტვიტერის ანგარიშით გაავრცელა.

„სატელეფონო საუბარში ირაკლი ღარიბაშვილთან, მე ხაზი გავუსვი, რომ უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილის უფლებები აუცილებლად უნდა იყოს გარანტირებული საერთაშორისო ნორმების ფარგლებში. მოვითხოვე მიხეილ სააკაშვილის დედის, ნათესავებისა და უკრაინელი ექიმების მასთან შეშვება.

