აუცილებელია, რომ ქვეყნის ფოკუსი ახლა სტრუქტურულ რეფორმებს დაუბრუნდეს – მიშელი

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, შარლ მიშელი საქართველოს თვითმმართველობის არჩევნებს თვითერზე ეხმაურება.

ის წერს, რომ მიესალმება საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ვინც არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო, შემდეგ კი ამბობს:

„აუცილებელია ახლა ის, რომ ქვეყნის ფოკუსი დაუბრუნდეს სიღრმისეულ სტრუქტურულ რეფორმებს, რაც გაწერილია 19 აპრილის შეთანხმებაში, განსაკუთრებით კი კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სფეროებში,“ – წერს მიშელი.

I commend all Georgians who made their voices heard in the first round of the local elections.

Essential that the country’s focus now return to in depth structural reforms, as set out in the 19 April Agreement, notably in the rule of law and judicial spheres.

— Charles Michel (@eucopresident) October 4, 2021