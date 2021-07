ბუდაპეშტის პრაიდი: ათასობით ადამიანმა დაგმო ჰომოფობია და მთავრობის პოლიტიკა

ბუდაპეშტში ათასობით ადამიანი შეუერთდა მარშს, რომლითაც ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვა მოითხოვეს. თემის წევრებმა და მათმა მხარდამჭერებმა წლევანდელ მსვლელობაზე გააპროტესტეს ქვეყნის კონსერვატიული მთავრობის მიერ მიღებული საკამათო კანონი, რომლითაც მეტად იზღუდება სკოლებში ლგბტ საკითხების შესახებ სწავლება და დისკუსიები.

მარშის მონაწილეებმა უნგრეთის დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩები სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტებით გაიარეს. ეს იყო, ერთი მხრივ, ზეიმი, მეორე მხრივ კი — პროტესტი ნაციონალისტი პრემიერ-მინისტრის, ვიქტორ ორბანის მიმართ, რომელიც ქვეყანას 2010 წლიდან მართავს და როგორც ამბობს, თავისი პოლიტიკით ტრადიციულ, ქრისტიანულ ფასეულობებს იცავს დასავლური ლიბერალიზმისგან.

Budapest Pride about to kick off, aerial view (sent by follower) pic.twitter.com/7yWoQn6JAN



24 ივლისის მარშის მონაწილეები მწვავედ აკრიტიკებდნენ ახალ კანონმდებლობას, რომელიც კრძალავს 18 წელს ქვემოთ ადამიანებისთვის ჰომოსექსუალობისა თუ ტრანსგენდერობის შესახებ ნებისმიერი მასალის ჩვენებას. აქტივისტების შეფასებით, მსგავსი პოლიტიკა ჰყოფს ქვეყანას და ლგბტ ადამიანების დისკრიმინაციას ემსახურება.

“ჩვენ XXI საუკუნეში ვცხოვრობთ, სადაც ასეთი რამეები არ უნდა ხდებოდეს. კომუნისტურ ეპოქაში აღარ ვართ, ეს ევროკავშირია და ყველას აქვს უფლება, ცხოვრობდეს ისე, როგორც სურს”, — უთხრა ერთ-ერთმა დემონსტრანს სააგენტო “როიტერს”.

ორგანიზატორების თქმით, მარში წარმოადგენდა ოპოზიციას ძალაუფლებას მოწყურებული პოლიტიკოსების მიმართ და პროტესტს ლგბტ ადამიანების დაშინების წინააღმდეგ. ღონისძიებას მხარდაჭერა 40-მდე საელჩომ გამოუცხადა.

დემონსტრაციაზე ისმოდა მოსაზრებებიც, რომ ვიქტორ ორბანის მთავრობის ეს ნაბიჯები მომდევნო წლის არჩევნებს უკავშირდება, რომელიც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ორბანისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია გაერთიანებას შეძლებს.

There’s an undercurrent of anger and protest at the recent laws, but the overwhelming mood at Budapest Pride is celebratory pic.twitter.com/zHR7QEOYpv

