კარგია, რომ გახელაძე ოჯახს უბრუნდება, დაუშვებელია უკანონო დაკავება – ჰარცელი

ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მისი ოჯახში დაბრუნება კარგია.

“კარგია, რომ ზაზა გახელაძე დღეს ოჯახს უბრუნდება. დაუშვებელია უკანონო დაკავება. მიხარია, რომ ევროკავშირმა საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის საშუალებით ხელი შეუწყო ამ პოზიტიურ შედეგს, ცხელი ხაზისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრების საშუალებით”, – წერს ჰარცელი ტვიტერზე.

Good to see Zaza Gakheladze returning to his family today. Illegal detentions are inadmissible. Glad that the EU via @EUMMGeorgia contributed to this positive outcome, through the Hotline and IPRM meetings. https://t.co/g7ySpq4MNl

— Carl Hartzell (@CarlHartzellEU) July 15, 2021