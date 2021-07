გამოვხატეთ იმედგაცრუება კონსტიტუციური წესრიგის რღვევის გამო – საფრანგეთის ელჩი

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, დიეგო კოლასი აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე ელჩებმა 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატეს იმედგაცრუება.

„ჩვენ, დიპლომატებს, გუშინ შეხვედრა გვქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი იმედგაცრუება თბილისში 5 ივლისს კონსტიტუციური წესრიგის რღვევის, ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევების გამო“, – წერს ელჩი.

„მთავრობას მოვუწოდეთ, გამყოფი სიტყვების გამოყენების ნაცვლად, დაუბრუნდეს ყველა ადამიანის, მათ შორის უმცირესობების, ქვიარ ადამიანების, პრესის, დაცვის ვალდებულების შესრულებას“, – დაწერა ელჩმა კოლასმა 13 ივლისს.

We diplomats had a meeting yesterday at the MIA. We reaffirmed strong disappointment with the breakdown of const order, massive violations of HR on 7/5 in Tbilisi. Instead of divisive words, we called on govt to recommit to protect all incl minorities, 🏳️‍🌈, press.

