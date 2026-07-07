ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთში უპილოტო საფრენი აპარატების საფრთხე გამოცხადდა, ამის შესახებ დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა.

სოხუმის ცნობით, საჰაერო სივრცეს საჰაერო თავდაცვის (ПВО) ძალები და შეიარაღებული ძალების მორიგე დანაყოფები აკონტროლებენ, თუმცა მოქალაქეებს მოუწოდებენ დატოვონ ღია ადგილები, საფრთხის შესახებ გააფრთხილონ გარშემომყოფები, არ იმყოფებოდნენ უპილოტო აპარატების პირდაპირი ხედვის არეალში და არ ეცადონ დრონების საკუთარი ძალებით ჩამოგდებას.

ივნისის დასაწყისში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, რომ რუსეთის ტერიტორიებზე დრონების მასშტაბური თავდასხმის დროს აფხაზეთის თავზე ჩამოგდებული იყო უკრაინული უპილოტო აპარატები.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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