„აყვავებული სომხეთის“ პარტიის თავმჯდომარის, ბიზნესმენ გაგიკ წარუკიანის სასახლეში მოთავსებული ლომები ერევნის ზოოპარკში გადაიყვანეს.
როგორც Armenpress იუწყება, ამის შესახებ „აყვავებული სომხეთის“ პარტიის პრესმდივანმა ივეტა ტონოიანმა განაცხადა.
მისი თქმით, წარუკიანის ოფიციალური მიღებების სახლის ჩხრეკის დროს იქ მყოფი ცხოველებიც დააძინეს (ანესთეზიის საშუალებით) და ზოოპარკში გადაიყვანეს. პრესმდივნის განცხადებით, ცხოველების ანესთეზია გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლებმა ჩაუტარეს.
ერევნის მერიამაც გაავრცელა პრესრელიზი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში, ერევნის მერიის წინადადებით, კერძო სასახლეში მყოფი ცხოველები ერევნის ზოოპარკში გადაიყვანეს.
სამართალდამცავებმა 6 ივლისის დილიდან დაიწყეს ჩხრეკა გაგიკ წარუკიანის სასახლესა და მის საკუთრებაში არსებულ დაახლოებით 70 მისამართზე. მოგვიანებით საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ იგი დააკავეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.