დამნაშავეებმა პასუხი დაუყოვნებლივ უნდა აგონ – ჩეხეთის ელჩი ძალადობრივ აქციაზე

საქართველოში ჩეხეთის ელჩი პეტრ მიკისკა ეხმაურება 5 ივლისს თბილისში გამართულ ძალადობრივ აქციას და აცხადებს, რომ დამნაშავეებმა პასუხი დაუყოვნებლივ უნდა აგონ.

“შოკირებული ვარ თბილისში ძალადობის, ჟურნალისტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებზე თავდასხმის სცენებით. დამნაშავეებმა პასუხი დაუყოვნებლივ უნდა აგონ. უნდა აღდგეს კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები. საქართველოში დემოკრატია საფრთხეშია და ყველა აქტორმა, მათ შორის მთავრობამ, უნდა იმოქმედოს სრული პასუხისმგებლობით”, – წერს ელჩი.

Shocked by scenes of violence, attacks on journalists and NGOs offices in Tbilisi. Perpetrators must be brought to justice immediately, Constitutional rights and freedoms restored. Democracy in Georgia is at stake and all actors incl Government must act with full responsibility.

