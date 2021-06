საქართველოს რუმინეთის, ავსტრიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან

საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთის, ავსტრიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩამოვლენ. ამის შესახებ რუმენითის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბოგდან აურესკუ “ტვიტერზე” წერს.

ბოდგან აურესკოს ინფორმაციით, დიპლომატები საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტის ფარგლებში ეწვევიან, რომელიც 24-26 ივნისს უნდა გაიმართოს.

“ევროკავშირი მხარს უჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს. ევროკავშირის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორების მიმართ ევროკავშირის მეტ ჩართულობაშიც გამოიხატება, მათ შორის გაჭიანურებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის, ჟოზეფ ბორელის მანდატით, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალექსანდერ შალენბერგსა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრ გაბრიელიუს ლანდსბერგისთან ერთად 24-26 ივნისს საქართველოს ვეწვევით”, – წერს რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

EU support 4 #EasternPartners is also translated into greater EU engagement, including on #ProtractedConflicts – as mandated by HRVP @JosepBorrellF, together w/FM #Schallenberg @MFA_Austria & FM @GLandsbergis🇱🇹,we’ll pay a visit 2 #SouthCaucasus 🇦🇲🇦🇿🇬🇪 on June 24-26

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 21, 2021