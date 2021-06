იმედია, დაუყოვნებლივ ჩატარდება გამოძიება – ევროპარლამენტარი ნინოწმინდის პანსიონზე

ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა ნინოწმინდის ბავშთა პანსიონთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება და იმედოვნებს, რომ გამოძიება დაუყოვნებლივ ჩატარდება.

“მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ბრალდება და ამის შესახებ სულ უფრო და უფრო მეტი წყაროდან მესმის. იმედი მაქვს, განმარტავენ, თუ რატომ არ უშვებენ სახალხო დამცველს პანსიონში და დაუყოვნებლივ ჩატარდება გამოძიება. ეს ეხება ბავშვებს და არა პოლიტიკას”, — წერს ევროპარლამენტარი.

I do think this is a very serious accussation and I am hearing about it from more and more sources. I hope that explanation on why Ombudsman is not being let into the Orhpanage and an investigation will take place immediately. This is about children, not politics. @GovernmentGeo? https://t.co/ByyoD1QEUb

