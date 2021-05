“დაიღუპა 2 ოჯახის 7 წევრი” — გრძელდება კონფლიქტი ისრაელსა და “ჰამასს” შორის

ღაზის სექტორზე ისრაელის საჰაერო დარტყმები და ამავე ტერიტორიაზე მოქმედი შეიარაღებული დაჯგუფებების მხრიდან სარაკეტო თავდასხმები 14 მაისის ღამითაც გრძელდებოდა. ბოლო 24 საათში სამხედრო დაპირისპირების თანმდევი არეულობა მოედო მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსაც, რის შედეგადაც 10 დემონსტრანტია დაღუპული. პარალელურად, ცეცხლის შეწყვეტის მცდელობის ფარგლებში, თელ-ავივში თავისი მისია დაიწყო აშშ-ის წარმომადგენელმა ჰადი ამრმა.

კონფლიქტი ორშაბათს, 10 მაისს დაიწყო. აღნიშნულს წინ უძღოდა რამდენიმე კვირიანი მღელვარება იერუსალიმში, რისი კულმინაციაც იყო მძიმე შეტაკებები პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის მუსლიმთათვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სალოცავთან, ქალაქის აღმოსავლეთით მდებარე ალ-აკსას მეჩეთთან. ამის შემდეგ ღაზის სექტორიდან ისრაელზე სარაკეტო თავდასხმები დაიწყეს, ისრაელმა კი ღაზაზე — საჰაერო დარტყმები.

დაპირისპირებას მინიმუმ 133 ადამიანი პალესტინელი შეეწირა, მათ შორის არიან მშვიდობიანი მოქალაქეები, ბავშვები. მსხვერპლის რიცხვი 8-ს შეადგენს ისრაელში, რომელთა შორის არიან როგორც ქალები, ასევე ერთი ბავშვი.

ისრაელის არმიის თანახმად, არ წყდება საჰაერო ოპერაცია ღაზის სექტორში, ადგილზე მოქმედი შეიარაღებული დაჯგუფებები კი ისრაელის ქალაქებზე სარაკეტო შეტევებს განაგრძობენ.

საერთაშორისო მედიის თანახმად, ქალაქ ღაზაში, ლტოლვილთა ბანაკთან ახლოს, დაიბომბა საცხოვრებელი სახლი. როგორც BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერს, შედეგად დაიღუპა 2 ოჯახის მინიმუმ 7 წევრი.

ერთ-ერთი ოჯახის წევრმა, მუჰამად აბუ ჰატაბმა მედიას უთხრა, რომ მისი ცოლი და 5 შვილი ისლამური დღესასწაულის აღსანიშნად ნათესავებთან ერთად ემზადებოდნენ, რა დროსაც საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. ქალი და სამი ბავშვი დაიღუპნენ, მეოთხე დაკარგულია. გადარჩა მხოლოდ ერთი — 5 თვის ომარი.

Associated Press ციტირებს დაბომბილ სახლთან ახლოს მცხოვრებ საიდ ალ-ღულს. მისი მონათხრობის მიხედვით, ისრაელის ავიაგამანადგურებლებმა საჰაერო შეტევა ადგილობრივების გაუფრთხილებლად განახორციელეს.

ამავე გამოცემის თანახმად, ისრაელის არმიის სპიკერი ამბობს, რომ არმიის სამიზნე სამხედრო ობიექტებია და ცდილობს,მინიმუმამდე დაიყვანოს ნებისმიერ სხვა სახის ზიანის მასშტაბები. მისივე თქმით, უწინდელი საჰაერო შეტევების დროს პრევენციისთვის რიგ ზომებს იღებდნენ, მათ შორის, წინასწარ აფრთხილებდნენ მოსახლეობას გამაფრთხილებელი გასროლებით, თუმცა ამჯერად ეს შესაძლებელი არ იყო.

ამ ფაქტიდან მცირე ხნის შემდეგ, ღაზის შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა კვლავ გაუშვეს რაკეტები ისრაელის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ბეერ-შევასსკენ. ისრაელის მედიის ცნობით, ჰოსპიტალიზებულია 19 ადამიანი. უმეტესობამ დაზიანებები მაშინ მიიღო, როცა თავშესაფრისკენ ცდილობდა გაქცევას.

ისრაელის თავდაცვის ძალებმა 15 მაისს, გამთენიისას თქვეს, რომ ღაზიდან სამხრეთ ისრაელზე, მათ შორის, ქალაქ აშდოდზე, შეუჩერებლად ხორციელდებოდა სარაკეტო დარტყმები, რაც “უპასუხოდ არ დარჩება”. უწყების თქმით, კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე ისრაელის მიმართულებით 2 300 რაკეტა ისროლეს.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.

Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.

This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021