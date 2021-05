ისრაელში ებრაელები და არაბები სიძულვილსა და ძალადობას აპროტესტებენ

ისრაელსა და ღაზის სექტორში ბოლოდროინდელი დაპირისპირების პარალელურად, ისრაელის ქალაქებში დემონსტრაციები იმართება, სადაც აპროტესტებენ სიძულვილს, ძალადობასა და ჩაგვრას. ამ გზავნილებით მიმდინარე ღონისძიებებს უერთდებიან როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკოსები და სხვა მოქალაქეები.

კონფლიქტის ახალი ტალღა ისრაელსა და ღაზას შორის 10 მაისს დაიწყო და უკვე შეიწირა 100-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. სამხედრო დაპირისპირების პარალელურად, ისრაელში მცხოვრები ებრაელები და არაბები ერთმანეთს ფიზიკურად უპირისპირდებიან, ანადგურებენ ერთმანეთის საკუთრებას. დაკავებულია არეულობების 400-მდე მონაწილე.

ყოველივე ამის გასაპროტესტებლად ბოლო დღეებში ისრაელის რიგი ქალაქების, მათ შორის, თელ-ავივისა და იერუსალიმის ქუჩებში, არაერთი ებრაელი და არაბი მოქალაქე გამოვიდა. პროტესტში კონფლიქტის პირველივე დღეებიდან ჩაება საზოგადოებრივი მოძრაობა “ვდგავართ ერთად”. მისი ორგანიზებით არაერთი დემონსტრაცია გაიმართა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.

ის ასევე აკრიტიკებს ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობას და დასძენს, რომ ხალხზე ზრუნვის ნაცვლად ხელისუფლება უფსკრულისკენ მიაქანებს ქვეყანას. ორგანიზაციის თქმით, გამოსავალი არაბებისა და ებრაელების ერთად დგომაა.

პროტესტში კონფლიქტის პირველივე დღეებიდან ჩაება მემარცხენე პოლიტიკური პარტია “დემოკრატიული ფრონტი მშვიდობისა და თანასწორობისთვის”, რომელიც პოლიტიკურ ალიანსში იმყოფება ისრაელში მოქმედ რამდენიმე არაბულ პარტიასთან. ის ხელისუფლებას აკისრებს პასუხისმგებლობას იერუსალიმში ბოლო კვირების მანძილზე წარმოშობილ მღელვარებაზე, რაც ისრაელსა და ღაზას შორის კონფლიქტს უძღოდა წინ.

“ახლა, როგორც არასდროს, ერთადერთი გზა, რათა გავუმკლავდეთ ცეცხლს, რომელიც შთანთქმით გვემუქრება, არის სოლიდარობა, ერთად დგომა და ებრაულ-არაბული ბრძოლა რასიზმის, სიძულვილისა და ძალადობის წინააღმდეგ”, — ამბობს პარტია.

გარდა ამისა, ისრაელმა ბოლო დღეებში იხილა არაერთი სამოქალაქო ინიციატივა სიძულვილის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთ ისრაელის ერთ-ერთი საავადმყოფოს ებრაელი და არაბი თანამშრომლები შენობის შესასვლელთან შეიკრიბნენ სიმღერით “მშვიდობა მოვა”, ებრაულ და არაბულ ენებზე. სამედიცინო მუშაკებს ხელში ეჭირათ პლაკატები, ძალადობის საწინააღმდეგო წარწერებით.

