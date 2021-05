ისრაელსა და ღაზას შორის ბოლო წლებში მომხდარ ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე დაპირისპირებას, სულ მცირე, 40 ადამიანი ემსხვერპლა. ღაზაში მოქმედმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა ისრაელის ქალაქების მიმართულებით ასობით რაკეტა გაუშვეს, ისრაელი კი მასობრივ საჰაერო იერიშებს განაგრძობს. ამასთან, ღამით არეულობა იყო ისრაელის რიგ ქალაქებში, ადგილობრივი არაბი მოსახლეობის დემონსტრაციების ფონზე.

12 მაისის დილის მონაცემებით, დაპირისპირების შედეგად 40 ადამიანია დაღუპული: 35 ღაზაში და 5 — ისრაელში. BBC-ის ცნობით, სამშაბათის საღამოდან ამ დრომდე ღაზაში მოქმედმა შეიარაღებულებმა 1 000 რაკეტა ისროლეს ცენტრალური და სამხრეთ ისრაელის მიმართულებით.

მხარეებს შორის კონფლიქტი კიდევ უფრო გამწვავდა 11 მაისს, ღამის საათებში, როდესაც ღაზის სექტორიდან იერიში მიიტანეს თელ-ავივსა და მის შემოგარენზე. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ისრაელმა ღაზის სექტორში მაღალსართულიანი კორპუსი დაბომბა. დაბომბვამდე მათ შიგნით მყოფები გააფრთხილეს, დაეტოვებინათ ნაგებობა.

ისრაელი ამბობს, რომ ღაზის ტერიტორიაზე “ჰამასისა” და სხვა დაჯგუფებების პოზიციებს უტევს და ცდილობს, მშვიდობიანი მოსახლეობა არ დააზარალოს. მისივე განცხადებით, ხსენებულ კორპუსში “ჰამასის” ოფისები იყო განთავსებული. თავის მხრივ, პალესტინელი შეიარაღებულები ამბობენ, რომ ისრაელი მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებლებს ბომბავს და თელ-ავივზე შეტევაც ამის პასუხი იყო.

თელ-ავივის გარდა, იერიში მიიტანეს აშკელონზე, ბეერ-შევაზე, ლოდსა და სხვა ქალაქებზე.

ღაზის ოფიციალური პირების ცნობით, 10 მაისიდან დღემდე 35 დაღუპულს შორის 10 ბავშვია. ისრაელში დაღუპული ხუთი ადამიანიდან ორი 11 მაისს, ქალაქ აშკელონის დაბომბვას ემსხვერპლა, 3 კი — თელ-ავივის შემოგარენისა და ქალაქ ლოდის დაბომბვას. ისრაელის მედიის ცნობით, მათ შორის არიან ქალები და ბავშვი.

ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, პალესტინელ შეიარაღებულებს ეს თავდასხმები “ძვირად დაუჯდებათ”. ნეთანიაჰუს თქმით, ისრაელის სამხედრო ძალებმა ღაზის სექტორში ასობით ობიექტი დაბომბეს და კვლავ განაგრძობენ ტერიტორიაზე იერიშებს.

რეგიონში ვითარება ბოლო რამდენიმე კვირაა, ისედაც დაძაბულია, თუმცა პროცესები განსაკუთრებით გამწვავდა 10 მაისს, როდესაც იერუსალიმში პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის მომხდარი შეტაკებების შემდეგ, პალესტინურმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებამ “ჰამასმა” მის მიერ კონტროლირებადი ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით სარაკეტო ცეცხლი გახსნა. აღნიშნულის პასუხად ისრაელმა ღაზაზე საჰაერო იერიშების მიტანა დაიწყო.

ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ბენი განცი ამბობს, რომ საჰაერო დარტყმები “მხოლოდ დასაწყისია” და “ტერორისტული ორგანიზაციები კვლავ აღმოჩნდებიან დარტყმის ქვეშ, ვინაიდან მათ ისრაელს დაარტყეს”.

“ჩვენ დავუბრუნდებით მშვიდობას, გრძელვადიანი პერსპექტივით”, — ციტირებს განცს BBC.

თავის მხრივ, “ჰამასის” ლიდერი ისმაილ ჰანია დასძენს:

“თუ ისრაელს სურს ესკალაცია, ჩვენ მზად ვართ და თუ მას სურს, რომ შეჩერდეს, ჩვენ ამისთვისაც ვართ მზად”.

ჰანიას სიტყვებით, მათ “გაიმარჯვეს” “იერუსალიმისთვის ბრძოლაში” და შეიქმნა “ძალთა ახალი ბალანსი”.

ხსენებული პროცესების პარალელურად, ისრაელში მცხოვრები არაბები ქვეყნის რიგ ქალაქებში საპროტესტო აქციებს მართავენ. არაერთ შემთხვევაში, დემონსტრაციები მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. AP-ის თანახმად, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროტესტი პალესტინელთა მხრიდან ისრაელში, ბოლო წლების მანძილზე.

განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ებრაელებითა და არაბებით დასახლებულ ქალაქ ლოდში, სადაც 11 მაისის ღამით, ქალაქის მერის თხოვნის შემდეგ, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.

ლოდში არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 11 მაისს, არაბი კაცის პანაშვიდზე დამსწრეებმა, პოლიციას ქვები დაუშინეს. CNN-ის ცნობით, კაცი წინა დღით, ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ებრაელმა მოქალაქემ, რომელიც ამბობს, რომ თავს იცავდა მისი მისამართით ქვების სროლის დროს. პოლიციამ ადგილობრივი არაბების მოქმედებებს ცრემლსადენი გაზითა და ხმოვანი ყუმბარებით უპასუხა.

#BREAKING 🇮🇱 Israel seems to have lost control of Lod. Some residents are being evacuated to the safety by the municipality. pic.twitter.com/W70XPbg8wS

— INTELSky (@Intel_Sky) May 11, 2021