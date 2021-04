ბალტიური ქვეყნები ჩეხეთის სოლიდარობის ნიშნად რუს დიპლომატებს აძევებენ

ბალტიური სახელმწიფოები, ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკისადმი სოლიდარობის ნიშნად ქვეყნიდან რუს დიპლომატებს აძევებენ.

ამის შესახებ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, გაბრიელიუს ლანდსბერგისმა განაცხადა.

“ჩემმა ლატვიელმა და ესტონელმა კოლეგებმა ქვეყნიდან გააძევეს თითო-თითო რუსი დიპლომატი, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ჯაშუშურ საქმიანობაში.

ლიეტუვა დასახელების გარეშე, ასევე, გააძევებს ორ დიპლომატს, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ შპიონაჟში”, – განაცხადა ლანდსბერგისმა.

საკუთარი თვითერის პოსტში ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც გამოუცხადა ჩეხეთს სოლიდარობა.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

🇱🇻 🤝 🇨🇿

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021