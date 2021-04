მხარს ვუჭერ ნამახვანჰესის წინააღმდეგ პროტესტს – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი

ფინელი პოლიტიკოსი, ევროპული პარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი, „მწვანეების“ წევრი ჰაიდი ჰაუტალა მხარდაჭერას უცხადებს ნამახვანი ჰესის წინააღმდეგ პროტესტს.

„მხარს ვუჭერ საქართველოს მწვანეებს და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დასავლეთ საქართველოში ნამახვანი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ“, – დაწერა პოლიტიკოსმა ტვიტერზე 22 აპრილს, დედამიწის დღესთან დაკავშირებით.

I support the Georgian Greens and the local NGOs protesting against #Namakhvani hydropower plant in Western Georgia. @europeangreens #EarthDay2021 https://t.co/pfqw1ENwP9

