იმოქმედეთ ეუთოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების დაცვით — ეუთოს თავმჯდომარე

შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ენ ლინდე ეხმაურება ნიკა მელიას დაკავების გამო საქართველოში შექმნილ ვითარებას და შეშფოთებას გამოთქვამს.

ლინდე მხარეებს დიალოგის აღდგენისკენ მოუწოდებს.

“შეშფოთებული ვარ თბილისში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო. როგორც ეუთოს თავმჯდომარე, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ყველა მხარეს, დაუყოვნებლივ განმუხტონ ვითარება, განაახლონ დიალოგი და იმოქმედონ ეუთოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების დაცვით”, — წერს ლინდე.

Following with concern the latest events in #Tbilisi. As @OSCE CiO, I repeat my call on all sides to immediately de-escalate the situation, resume dialogue and act with full respect of OSCE commitments to safeguard the progress the country has made. #OSCE2021SWE

— Ann Linde (@AnnLinde) February 23, 2021