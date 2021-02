ახალი დემოკრატიული არჩევნები შეიძლება იყოს გამოსავალი – EPP

“ევროპის სახალხო პარტია” (EPP) ენმ-ის თავმჯდომარის, ნიკა მელიას დაკავებას ტვიტერზე ეხმაურება და ახალი არჩევნების დანიშვნას შექმნილ ვითარებაში გამოსავლად მიიჩნევს:

“ნიკა მელიას დაკავება და შტურმი ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის სათავო ოფისზე საქართველოს დემოკრატიაზე თავდასხმაა. ოპონენტების სამართლებრივი დევნა უნდა შეწყდეს, სასწრაფოდ საჭიროა ვითარების დეესკალაცია და ასევე უნდა განახლდეს პოლიტიკური დიალოგი. ახალი დემოკრატიული არჩევნები შეიძლება იყოს გამოსავალი,”-ნათქვამია EPP-ის განცხადებაში.

The detention of @NikaMelia5 & storming of the largest opposition party’s headquarters is an attack on the democracy of Georgia. The persecution of opponents must stop, urgent de-escalation is needed and political dialogue must resume. New democratic elections can be the way out.

— EPP (@EPP) February 23, 2021