ეს კრიტიკული მომენტია ქართული დემოკრატიისთვის — ესტონელი დეპუტატი

ესტონეთის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მარკო მიხელსონი “ნაციონალური მოძრაობის” ლიდერ ნიკა მელიას დაკავებას Twitter-ზე ეხმაურება.

“ღრმად შეშფოთებული ვარ საქართველოში განვითარებული მოვლენებით. ოპოზიციის ოფისების შტურმი და ოპოზიციის ლიდერების დაკავება შეუთავსებელია იმ მისწრაფებებთან, რომლებიც, საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ აქვს. ეს კრიტიკული მომენტია დემოკრატიისთვის საქართველოში”, — ამბობს მიხელსონი.

Deep concern about developments in #Georgia. Storming opposition offices and arresting opposition leaders are incompatible with aspirations which Georgian Goverment claims it has. This is a critical moment for the democracy in Georgia.

