პოლიტიკური რეპრესიები – ოპოზიციური პარტიების განცხადება ნიკა მელიას პატიმრობაზე

ოპიზიციური პარტიები სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც ენმ-ს თავმჯდომარე ნიკა მელიას პატიმრობა შეეფარდა, განცხადებას ავრცელებენ.

პარტიები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება, დააკავოს ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, “პოლიტიკური რეპრესიების უფრო დრამატულ ეტაპზე გადასვლისკენ მიუთითებს”.

ოპოზიციური პარტიები სოლიდარობას უცხადებენ ნიკა მელიას და ენმ-ს მცდელობას, “წინააღმდეგობა გაუწიოს ქართული ოცნების სვლას სრული ავტორიტარიზმისკენ”.

პარტიებმა განცხადება ტვიტერზე გამოაქვეყნეს.

Joint statement by Georgian opposition regarding today’s Court ruling on @NikaMelia5‘s arrest. All opposition parties stand peacefully in solidarity with @NikaMelia5 @UNMGeorgia pic.twitter.com/ZFu3fgj0cI

— UNM Georgia (ენმ) (@UNMGeorgia) February 17, 2021