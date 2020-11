ერევანში რადიკალური ულტრამემარჯვენე დაჯგუფების აქცია დაშალეს

ერევანში პოლიციამ რადიკალური ულტრამემარჯვენე დაჯგუფების, „სასნა ცრერის“ ორგანიზებული ანტისამთავრობო აქცია დაშალა. საუბარია ჯგუფზე, რომელთანაც დაკავშირებულია 2016 წლის „ერევნის კრიზისი“.

„სასნა ცრერის“ ორგანიზებული აქცია 12 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე (იგივე ოპერის მოედანზე) იმართებოდა. ლიდერები ქალაქში მსვლელობას გეგმავდნენ, თუმცა პოლიციამ განუცხადა, რომ ამის უფლება საგანგებო მდგომარეობის გამო არ ჰქონდათ.

საბოლოოდ, პოლიციამ 17:00 საათის შემდეგ ძალის გამოყენებით დააკავა აქციის ორგანიზატორები და არაერთი მონაწილე, რასაც სხვა დემონსტრანტების დაშლა მოჰყვა.

„რადიო თავისუფლების“ სომხურენოვანი სამსახური იუწყება, რომ „სასნა ცრერი“ იზიარებს 17 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მოწოდებას, გადადგეს პრემიერი ნიკოლ ფაშინიანი და შეიქმნას „სამშობლოს ხსნის კომიტეტი“ და ანტიკრიზისული მთავრობა.

ერევანში 17:00 საათიდან დაიწყო მეორე, უფრო მასშტაბური საპროტესტო დემონსტრაცია, რომელიც 17 ოპოზიციური პარტიის ორგანიზებულია და რომელსაც იგივე მოთხოვნები აქვს.

Yesterday and the day before yesterday police did nothing about the participants of anti-government protests organized by the coalition of 17 parties including Kocharyan & Sargsyan supporters.

Now the police is brutally arresting participants of Sasna Tsrer party.

