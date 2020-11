ტრამპი კვლავ ირწმუნება, რომ არჩევნები მოიგო

მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი წინასწარი მონაცემით აშშ-ის არჩეულ პრეზიდენტად დემოკრატი ჯო ბაიდენი სახელდება, ამჟამინდელი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ისევ ირწმუნება, რომ არჩევნები მოიგო. წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, ტრამპმა “ტვიტერზე” წერა კვლავ ბრალდებითი ტონით განაგრძო.

“დამკვირვებლები არ იყვნენ დაშვებულნი ხმების დასათვლელ ოთახებში. მე მოვიგე არჩევნები, მივიღე 71 000 000 ლეგალური ხმა. მოხდა ცუდი ამბები, რომელთა სანახავადაც ჩვენი დამკვირვებლები არ დაუშვეს. [ეს] იქამდე არასოდეს მომხდარა”, – წერს ტრამპი.

მისივე მტკიცებით, ელექტრონულ ფოსტაზე ბიულეტენები მიიღო მილიონობით ადამიანმა, რომელთაც ეს არ უთხოვიათ.

ტრამპი საარჩევნო უბნების დახურვიდან დღემდე ახმიანებს მსგავს ბრალდებებს და ირწმუნება, რომ “არჩევნები მოიპარეს”. თუმცა, მოქმედი პრეზიდენტის ამ განცხადებებს დასაბუთება თან არ ახლავს. ზემოხსენებული პოსტი, სხვა არაერთ პოსტთან ერთად, “ტვიტერის” ადმინისტრაციამ უკვე მონიშნა, როგორც “საკამათო” ან “შესაძლო დეზინფორმაცია”.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020