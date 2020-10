ისრაელი და სუდანი ურთიერთობების ნორმალიზებაზე შეთანხდმნენ – ტრამპი

ისრაელმა და სუდანმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ვითარების ნორმალიზებას ითვალისწინებს: ამის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში მდებარე სუდანი, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და ბაჰრეინის შემდეგ, მესამე ქვეყანაა, რომელმაც მიმდინარე წელს ისრაელთან მსგავს შეთანხმებას მოაწერა ხელი.

“დიდი გამარჯვება აშშ-სათვის და მშვიდობისათვის მსოფლიოში. სუდანი დათანხმდა ისრაელთან მშვიდობისა და [ურთიერთობების] ნორმალიზების ხელშეკრულებას”, – დაწერა ტრამპმა “ტვიტერზე”.

აშშ-ის პრეზიდენტის ამ პოსტს თან ახლავს თავად ტრამპის, ასევე სუდანისა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ურთიერთობების ნორმალიზების მნიშვნელობასა და სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრობენ; განსაკუთრებით აღნიშნულია ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები. ტექსტის მიხედვით, სუდანისა და ისრაელის დელეგაციები ერთმანეთს უახლოეს კვირებში შეხვდებიან.

HUGE win today for the United States and for peace in the world. Sudan has agreed to a peace and normalization agreement with Israel! With the United Arab Emirates and Bahrain, that’s THREE Arab countries to have done so in only a matter of weeks. More will follow! pic.twitter.com/UHB8H6oaZc

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2020