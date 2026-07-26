ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გურჯაანის სოფელ კოლაგში 38 წლის მამაკაცი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს.
გავრცელებული ინფორმაციით, რამდენიმე დღის განმავლობაში მამაკაცი სოფელში არ გამოჩენილა, არც სატელეფონო ზარებს პასუხობდა, მოგვიანებით კი მეზობლებმა სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. გარდაცვლილს ძალადობის კვალი არ აღენიშნება.
სს “ნეტგაზეთს” ინფორმაცის უდასტურებს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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