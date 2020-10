სომხეთის განცხადებით, აზერბაიჯანი სტეფანაკერტს უწყვეტ რეჟიმში ბომბავს

სომხეთის გაერთიანებული საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანული სამხედრო ძალები უწყვეტ რეჟიმში ბომბავენ მთიანი ყარაბაღის დე ფაქტო დედაქალაქ სტეფანაკერტს [აზერბაიჯანულად ხანქენდის].

Stepanakert is continuously being shelled by the #Azerbaijan |i Armed Forces. These photos were taken minutes ago #StopAzerbaijaniAggression #NKpeace #ArtsakhStrong pic.twitter.com/9r74ORgnyA

სტეფანაკერტის დაბომბვის შესახებ იუწყება გერმანული გამოცემა „ბილდის“ რეპორტიორი, რომელიც ყარაბაღში იმყოფება.

Heavy shelling again in #Stepanakert – unusual hour for attack, but several came down in the city just now. @BILD

