პრეზიდენტი გმობს დამასკოში აფხაზეთის დე ფაქტო საელჩოს გახსნას

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ სირიაში „აფხაზეთის ე.წ საელჩოს გახსნა“ საერთაშორისო სამართლის სერიოზული დარღვევაა.

სირიამ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა 2018 წლის 29 მაისს ცნო, რის შემდეგაც საქართველომ შეწყვიტა სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები.

2020 წლის 6 ოქტომბერს კი დამასკოში აფხაზეთის დე ფაქტო საელჩო გაიხსნა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამ ამბავს ტვიტერზე გამოეხმაურა და დაწერა:

„აფხაზეთის ე.წ საელჩოს გახსნა სირიაში წარმოადგენს დამასკოს მხრიდან საერთაშორისო სამართლის სერიოზულ დარღვევას. საერთაშორისო საზოგადოება გმობს და მომავალშიც დაგმობს სირიის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას“.

The opening of the so-called ‘embassy of Abkhazia’ in Syria continues the gross violation of international law by Damascus. Syria’s violation of Georgia’s territorial integrity has been and will continue to be condemned by the international community. @antonioguterres @EUCouncil

