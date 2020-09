დაკავებების ფონზე, მინსკში ათობით ათასი ადამიანი გამოვიდა ლუკაშენკოს წინააღმდეგ

პოლიციის წინააღმდეგობისა და დაკავებების მიუხედავად, ალექსანდრე ლუკაშენკოს წინააღმდეგ ბელარუსის დედაქალაქის ქუჩებში კვლავ ათობით ათასი ადამიანი გამოვიდა. ხელახალი საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნით, დემონსტრანტებმა ქალაქის ქუჩებში მსვლელობები მოაწყვეს. დადასტურებულია ინფორმაცია 250 დაკავებულის შესახებ.

პროტესტის მეხუთე კვირას, აქციის მონაწილეები, შეძახილებით “დიდება ბელარუსს” მინსკის ცენტრში გადაადგილდებოდნენ. როგორც გასულ კვირებში, აქციაზე ახლაც დომინირებდა ბელარუსის პირველი რესპუბლიკის დროშა, რომელიც ოპოზიციური მოძრაობის სიმბოლოდ იქცა. აქციები გაიმართა ბრესტში, ჟოდინოსა და სხვა დიდ ქალაქებშიც.



ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 250 დაკავებულის შესახებ იუწყება და აცხადებს, რომ გაზარდა პოლიციისა და სამხედროების წარმომადგენლობა ქუჩებში, რათა “აიცოლოს არალეგალური ქმედებები პროტესტის მონაწილე მოქალაქეებისგან”. აღნიშნულ ქმედებებს შორის კი უწყება ზემოაღნიშნული დროშის გამოყენებასა და გარკვეული შინაარსის ბანერებს ასახელებს.

სოციალურ მედიაში ვრცელდება ვიდეომასალა, როგორ აკავებენ ნიღბიანი ძალოვნები აქციის მონაწილეებს. ქალაქ ბრესტში კი პოლიციამ დემონსტრანტთა წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა.

Police in Brest have used water cannons. pic.twitter.com/bSpEZM1xQq

