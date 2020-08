ალასკასთან რუსული წყალქვეშა ნავი გამოჩნდა

აშშ-ის შტატ ალასკასთან, საერთაშორისო წყლებში, რუსული წყალქვეშა ნავი გამოჩნდა.

როგორც ჩრდილოეთი ამერიკის სამხედრო-საჰაერო ძალების გაერთიანებული ხელმძღვანელობა (NORAD-ი) აცხადებს, წყალქვეშა ნავს ყურადღებით აკვირდებიან.

ჯერჯერობით გაურკვეველია, რა მიზეზი/მიზნით ამოცურა რუსულმა წყალქვეშა ნავმა წყალზემოთ. აშშ-ის ხელისუფლება ამბობს, რომ არ მიუღიათ შეტყობინება/თხოვნა დახმარების შესახებ.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.

