რიგითი მოქალაქეები ბეირუთის ქუჩებს საკუთარი ძალებით წმენდენ

მძლავრი აფეთქებიდან 2 დღის შემდეგ ბეირუთის ქუჩებში ასობით მოქალაქეა მობილიზებული, რომლებიც ქუჩებს ნანგრევებისგან, ნამსხვრევებისგან და სხვა სახის ნარჩენებისგან წმენდენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ როცა სახელმწიფო მოქალაქეებზე არ ზრუნავს, ინიციატივა ხელში მოქალაქეებმა უნდა აიღონ.

“ლიბანელმა ხალხმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხელში აიღო საწმენდები, წყალი, საჭმელი და ბეირუთის დაზარალებული უბნებისაკენ გაემართა, რათა [ქუჩები] ნანგრევებისგან გაწმინდონ და დაზარალებულებს დაეხმარონ”, – წერს ლიბანური ვებგვერდი Beirut.com

ბეირუთის პორტში მომხდარმა მძლავრმა აფეთქებამ გარშემო მდებარე ნაგებობები, მათ შორის, საცხოვრებელი სახლები, მთლიანად დაანგრია, რიგი უბნები კი მნიშვნელოვნად დააზარალა. აფეთქების ტალღა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ჩაიმსხვრა რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარე შენობების მინები.

AFP 5 აგვისტოს იუწყებოდა, რომ ქუჩებში თავდაცვის ძალების წარმომადგენელთა მცირე რაოდენობა მოძრაობდა, რომლებიც შენობებს ასუფთავებდნენ. თუმცა, როგორც გამოცემის ჟურნალისტი წერს, მათ რიცხოვნობით მალევე გადააჭარბეს რიგითმა მოქალაქეებმა.

“ჩვენ რომ რეალური სახელმწიფო გვქონდეს, ისინი გუშინ ღამითვე მოვიდოდნენ აქ. სად არიან?”

“ვცდილობთ, მოვაწესრიგოთ ეს ქვეყანა”, – ამბობს ერთ-ერთი მოხალისე გამოცემასთან საუბრისას.

ვისაც სამუშაოებში ფიზიკურად მონაწილეობა არ შეუძლია, ქუჩებში საკვებსა და წყალს არიგებს. პროცესში ასევე ჩაერთო არაერთი ბიზნესი, რომლებიც სხვადასხვაგვარად ეხმარებიან მოქალაქეებს დაზიანებული ქონების აღდგენაში.

In Beirut, after the explosion decimated the city, a volunteer named Issam was trapped underneath the rubble.

Dozens of people came to help.

This is the moment he was rescued.

Heroes can be anywhere.

🇱🇧pic.twitter.com/Sx9Uz9EGcR

— Goodable (@Goodable) August 5, 2020