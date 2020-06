ბაქოში აქტივისტი დააკავეს პოლიციის ძალის გამოყენებაზე პროტესტის შემდეგ

9 ივნისს ბაქოში პოლიციამ დააკავა აქტივისტი ქიას იბრაჰიმი (იბრაჰიმოვი), რომელიც ეპიდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში აზერბაიჯანული პოლიციის მიერ ძალის გამოყენებას აპროტესტებდა.

იბრაჰიმი თანამოაზრეებთან ერთად კორპუსის სახურავზე იყო ასული და ფეისბუკზე პირდაპირ ეთერში საუბრობდა პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების შესახებ. ცოტა ხანში იქ პოლიციელები მივიდნენ და დააკავეს. დაკავების ამსახველი ვიდეო იქვე მყოფმა სხვა აქტივისტებმა გაავრცელეს:

In Baku, Azerbaijan an Activist Qiyas İbrahim is being detained by the police for protesting Police Brutality during the harsh Covid-19 lockdown. #HumanRights pic.twitter.com/qdqihyaz7g

— Adnan Hajizada (@FuserLimon) June 9, 2020