ჰააგის წმ. იაკობის სახელობის სამრეკლოდან საქართველოს ჰიმნი გაჟღერდა [ვიდეო]

საქართველოს ჰიმნი ჰააგაში

გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს!

ჰააგის წმ. იაკობის სახელობის უძველესი ტაძრის სამრეკლოდან სპეციალურად ამ თარიღის აღსანიშნავად საქართველოს ეროვნული ჰიმნი გაჟღერდა.

On the occasion of the Independence Day of Georgia, the Georgian national anthem was played from the bell tower of the ancient St. Jacob’s Church in The Hague. Stichting Carillon Den Haag

