გახარია სენატორ ლინდსი გრემს ტელეფონით ესაუბრა

საქართველოს პრემიერი, გიორგი გახარია, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორს, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარესა და სენატის საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტის წევრს ლინდსი გრემს ტელეფონით ესაუბრა.

გახარია ტვიტერზრ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ სენატორთან აშშ-საქართველოს შორის პარტიორობასა და თანამშრომლობის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. გარდა ამისა:

„ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს პროგრესზე კორონავირუსთან ბრძოლაში და ამ წარმატებაში აშშ-ს მხარდაჭერის როლზე,“- წერს გახარია.

Productive discussion today w/ @LindseyGrahamSC about the enduring strength of the #Georgia–#US partnership and future avenues of cooperation. We spoke about Georgia’s progress in combating COVID-19 and the important role US support has played in our success.

