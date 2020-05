აუცილებელია შესრულდეს – კინზინგერი ოპოზიცია-ხელისუფლების შეთანხმებაზე

აშშ-ის კონგრესის წევრი, კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კინზინგერი ეხმაურება ოპოზიციასა და მმართველ გუნდს შორის მიღწეული შეთანხმების გარშემო ახლად გაკეთებულ განცხადებებს და აცხადებს, რომ აუცილებელია, შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები შესრულდეს.

კინზინგერმა 11 მაისს ტვიტერზე გააზიარა დიალოგის ფასილიტატორების — აშშ-სა და ევროკავშირის ელჩების — ახალი განცხადება ამავე საკითხზე და დაწერა: „მშვენიერი ნათქვამია. აუცილებელია, საბოლოოდ შესრულდეს ეს შეთანხმება და [მხარეები] წინ წავიდნენ“.

Perfectly said. It is imperative to finally implement this agreement and move on. https://t.co/pgJWlhUEmA

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) May 11, 2020