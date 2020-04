გახარიამ და ზურაბიშვილმა ბორის ჯონსონს გამოჯანმრთელება უსურვეს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა, გიორგი გახარიამ და სალომე ზურაბიშილმა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვეს.

ბორის ჯონსონი, რომელსაც 27 მარტს კორონავირუსი დაუდასტურდა, 6 აპრილს საავადმყოფოში გადაიყვანეს დამატებითი კვლევებისთვის. დაუნინგ სტრიტის ცნობით, ჯონსონს კვლავაც აწუხებს ვირუსის სიმპტომები, მათ შორის მაღალი ტემპერატურა.

„საქართველოს მთავრობისა და ჩემი სახელით, სწრაფ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ ბორის ჯონსონს. დარწმუნებულები ვართ, რომ ბრიტანელი ხალხი და მთავრობა გაუმკლავდება Covid-19-ს და დაამარცხებს ამ გამოწვევას, როგორც ყოველთვის ისტორიის განმავლობაში“, – დაწერა ტვიტერზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ.

On behalf of @GovernmentGeo & myself wishing @BorisJohnson a swift recovery. We are confident that British people & government will endure COVID-19 & overcome this challenge as they have always done throughout the history. #StopCoV

„საქართველო თქვენთან ერთად დგას თქვენს პერსონალურ ბრძოლაში ვირუსის წინააღმდეგ და გისურვებთ მხნეობას და სწრაფ გამოჯანმრთლებას“, – დაწერა სალომე ზურაბიშვილმა.

While it’s a rough time, I join this #ThankYou to everyone who stays home to fight #COVID19. @BorisJohnson, Georgia is with you in your personal fight against the virus and I wish you strength and a quick recovery. Stay strong! https://t.co/HjVxGhMAcW

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 6, 2020