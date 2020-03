ესპანელმა პოლიციელებმა ბავშვების გასამხიარულებლად ქუჩები ცეკვა-სიმღერით შემოიარეს

ესპანელი პოლიციელების ჯგუფმა, რომელსაც პოლიციელი პედრო ადროვერი ხელმძღვანელობს, ესპანეთში, კუნძულ მალიორკაზე, თვითიზოლაციაში მყოფი ბავშების გასამხიარულებლად ტრადიციული საბავშვო სიმღერები ცეკვის თანხლებით შეასრულა.

პერფორმანსის ამსახველი ვიდეო აშშ-ის პრეზიდენტის შვილმა ივანკა ტრამპმა გაავრცელა.

An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApart pic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 22, 2020