გვერდში ვუდგავართ საქართველოს და ვგმობთ კიბერშეტევას რუსეთის მხრიდან – მაიკ პომპეო

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ტვიტერზე გმობს რუსეთის მხრიდან ქართულ სამთავრობო, ასევე მედიის, კერძო ორგანიზაციებისა და არასამთავრობოების ვებსაიტებზე 2019 წლის ოქტომბერში განხორციელებულ კიბერშეტევას.

“ჩვენ ვდგავართ საქართველოს გვერდით და ვგმობთ რუსეთის კიბერშეტევას საქართველოს მოსახლეობისა და ინსტიტუციების წინააღმდეგ. რუსეთმა დაუყონებლივ უნდა შეწყვიტოს მსგავსი ქმედებები საქართველოში და სხვაგანაც. კიბერსივრცის უსაფრთხოება დამოკიდებულია ყველა ქვეყნის პასუხისმგებლიან ქმედებებზე”, – წერს მაიკ პომპეო ტვიტერზე.

We stand with #Georgia in condemning Russia’s cyber attack against its people and institutions. Russia must immediately cease this behavior in Georgia and elsewhere. The stability of #cyberspace depends on the responsible behavior of all nations. https://t.co/4RnWrSOlBp

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 20, 2020