რომელ სიმღერას ეძებდნენ ყველაზე ხშირად 2019 წელს?

Google-ს ყოველწლიური სტატისტიკის მიხედვით, მსოფლიოში ყველაზე ხშირად, Lil Nas X-ის Old Town Road-ს ეძებდნენ, თუმცა, ამასთანავე, ტოპ ათეულის სიაში, მოხვდნენ, ისეთი შემსრულებლებიც, როგორებიც არიან, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish და სხვები.

სია ასე გამოიყურება:

1. Lil Nas X – Old Town Road

2. Ariana Grande – 7 rings

3. Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow

4. Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

5. Maroon 5 – Memories

6. Idina Menzel, AURORA – Into the Unknown (From “Frozen 2”)

7. ZAYN, Zhavia Ward – A Whole New World (From “Aladdin”)

8. Post Malone, Swae Lee – Sunflower

9. JABiD – Caramela Sexy Lady

10. Billie Eilish – bad guy

გარეკანი ფოტო: სქრინშოტი Old Town Road-ს ვიდეო კლიპიდან