“საქართველოს მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ აშშ ახლოდან აკვირდება მოვლენებს”

“საქართველოს მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ აშშ-ს ოფიციალური პირები ახალოდან აკვირდებიან საქართველოში მიმდინარე პროცესებს”ახლოდან აკვირდება მოვლენებს”, – წერს თვითერზე ამნესტი ინტერნეიშენალის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი დენიელ ბალსონი მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბრის ღამეს თბილისში დემონსტრანტები სპეცრაზმმა წყლის ჭავლით დაშალა.

მისი პოსტის ადრესატები საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და აშშ-ში საქართველოს საელჩოა.

Gov’t officials in Georgia 🇬🇪 like @GakhariaGiorgi, @GeorgianEmbassy, etc should know that U.S. gov’t officials are closely following events in Tbilisi. Just one example below.

How security services treat demonstrators will be noticed in Washington. https://t.co/Yx6BiODttj

— Daniel Balson (@EurasiaView) November 26, 2019