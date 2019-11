სექტემბერში ლიდერები მარწმუნებდნენ, პროპორციული გავიდოდა – USAID-ის ხელმძღვანელი ევროპაში

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ადმინისტრატორის მოადგილე ბროკ ბირმანი, რომელიც USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს ხელმძღვანელობს, წერს, რომ საქართველოს საპარლამენტო ლიდერები 2019 წლის სექტემბერში არწმუნებდნენ, რომ საკონსტიტუციო და საარჩევნო ცვლილებები აუცილებლად გავიდოდა.

„სექტემბერში თბილისში ვიზიტისას პარლამენტის ხელმძღვანელობა მარწმუნებდა, რომ საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმები გავიდოდა. „ქართულ ოცნებას“ არ აუსრულებია საჯაროდ გაცხადებული პირობა, 2020 წლისთვის სრულად პროპორციულ არჩევნებზე გადასულიყო. ეს რეფორმა და პოლიტიკური პლურალიზმი ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია“, — წერს ბირმანი ტვიტერზე.

