თურქეთისთვის სანქციების დაწესებაზე კონსენსუსი არსებობს – ტრამპი

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის განცხადებით, თურქეთისთვის სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით შტატების აღმასრულებელ და საკანონდმებლო ხელისუფლებაში კონსენსუსი არსებობს.

„მოლაპარაკებს ვაწარმოებთ ლინდზი გრემთან [სენატორი სამხრეთ კაროლინას შტატიდან, რესპუბლიკელი] და კონგრესის ბევრ სხვა წევრთან თურქეთისთვის ძლიერი სანქციების დაწესებაზე. ფინანსთა სამინისტრო მოქმედებისთვის მზადაა, შეიძლება დამატებითი კანონპროექტი შევიმუშაოთ. ამ საკითხზე კონსენსუსი არსებობს. თურქეთმა გვთხოვა, რომ სანქციები არ დავაწესოთ. ხაზზე დარჩით!“, – დაწერა ტრამპმა „Twitter“-ში.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!

